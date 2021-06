T-Mobile trekt dinsdag de stekker uit zijn 2G-netwerk voor telefoons. Dat doet de provider om bandbreedte vrij te maken voor nieuwere netwerken zoals 4G en 5G, vanwege het toenemende data- en belverkeer in Nederland. Dit moet je weten over het verdwijnen van 2G bij T-Mobile en het uitfaseren van 3G bij andere providers.

T-Mobile is de eerste provider die zijn 2G-netwerk in Nederland uitschakelt. Dit netwerk bestaat sinds 1999 en is daarmee het oudste van de huidige mobiele netwerken. Met 2G kun je bellen, sms'en en met een zeer trage snelheid internetten.

Mensen die een telefoon gebruiken die alleen geschikt is voor het 2G-netwerk, kunnen vanaf 1 juni geen verbinding meer maken met het netwerk van T-Mobile. Aanvankelijk zou het 2G-netwerk van T-Mobile vorig jaar in november worden afgebouwd, maar dat werd uitgesteld.

"Voor sommige klanten kan het uitfaseren van de 2G-technologie een impactvolle verandering zijn, zeker in de huidige coronacrisis", zegt een woordvoerder van T-Mobile. Als gevolg kregen klanten langer de tijd om zich op de verandering voor te bereiden.

2G, 3G, 4G, 5G: wat is wat?

1G: De eerste generatie voor mobiele communicatie. Deze generatie was nog analoog: datacommunicatie was nog niet mogelijk.

2G: Het eerste digitale gsm-netwerk. Gebruikers kunnen op dit netwerk bellen, sms'jes versturen en met lage snelheid internetten.

3G: Kan gebruikt worden voor bellen, sms'en en het versturen van grotere databestanden. Ook kunnen gebruikers hierop mobiel internetten met een hogere netwerksnelheid dan bij 2G.

4G: Voornamelijk gericht op dataverkeer en biedt downloadsnelheden van rond de 100 Mbps.

5G: De nieuwste technologie, die op het moment deels beschikbaar is. 5G moet uiteindelijk nog sneller mobiel internet bieden dan 4G. Met de huidige 5G-netwerken is het snelheidsverschil marginaal.

Klanten moeten overstappen naar 4G- of 5G-telefoon

Nieuwe telefoons maken vrijwel allemaal gebruik van de nieuwere netwerken 4G en 5G. T-Mobile heeft op zijn website een lijst gepubliceerd van mobiele telefoons die straks niet meer werken, omdat ze afhankelijk zijn van 2G. Meestal zijn dit telefoons met kleine schermpjes en fysieke toetsen, zoals de Nokia 3310, 6310i, alle toestellen van Sony Ericsson en verschillende modellen van Samsung.

Op momenten dat er geen 4G- of 5G-netwerk beschikbaar is, kunnen klanten van T-Mobile nog terugvallen op het 3G-netwerk. Als ook daarvan de dekking wegvalt, bijvoorbeeld in het buitengebied, is er geen back-up meer en valt de verbinding weg. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog van het 2G-netwerk van T-Mobile gebruikmaken. Het bedrijf wordt niet specifieker dan "sommige klanten".

2G voor internet of things blijft nog even

T-Mobile stopt op 1 juni alleen met 2G voor mobiele telefoons. Daarnaast is er een 2G-netwerk voor andere apparaten. Het gaat om machine-to-machine-apparaten (M2M), die alleen van het 2G-netwerk gebruikmaken. Deze techniek vormt de basis van het inmiddels bekende internet of things waarmee apparaten verbonden zijn aan het internet (en elkaar). Onder meer slimme energiemeters kunnen van M2M gebruikmaken.

Het duurt nog even voordat T-Mobile met deze vorm van 2G stopt. Dat gebeurt pas over een jaar, op 1 juni 2023. "Met name voor deze klantengroep vragen de nodige aanpassingen veel tijd en organisatie", zegt het bedrijf.

In Nederland zijn aanbieders hun netwerken op verschillende manieren aan het herinrichten om meer ruimte vrij te maken voor de nieuwste netwerken 4G en 5G. "T-Mobile kiest ervoor om de oudste techniek het eerst uit te faseren", zegt de woordvoerder. "Ook biedt het 3G-netwerk betere ondersteuning voor bellen dan 2G."

KPN en VodafoneZiggo stoppen eerder met 3G

VodafoneZiggo koos er vorig jaar juist voor om zijn 3G-netwerk uit te schakelen en het 2G-netwerk aan te houden, met name voor M2M-toepassingen. "Mocht er ergens onverhoopt geen 4G-dekking zijn, dan kunnen mobiele data alleen verstuurd worden via lage snelheid of via wifi", liet de woordvoerder destijds aan NU.nl weten.

KPN stopt eind maart 2022 met het 3G-netwerk, omdat "steeds minder mensen gebruikmaken van 3G en internetten via 4G". De frequenties voor 3G worden voor het 4G-netwerk gebruikt.

Ook KPN houdt zijn 2G-netwerk aan. Dat gebeurt tot ten minste april 2025. "Enerzijds als back-up voor bellen en sms'en, anderzijds voor internet of things-diensten."