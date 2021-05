NOYB heeft ruim vijfhonderd websites aangesproken op het gebruik van onrechtmatige cookiebanners, meldt de privacyorganisatie maandag. De bedrijven zouden daarmee de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schenden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Websites moeten hiervoor toestemming vragen aan gebruikers.

Hoewel veel bedrijven wel vragen of hun bezoekers cookies willen toestaan, houden ze zich daarbij lang niet altijd aan de regels. Zo wordt gebruikers regelmatig geen simpel antwoord, zoals ja of nee, geboden.

NOYB, die door de bekende Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems wordt geleid, geeft de bedrijven een maand de tijd om hun cookiebeleid aan te passen. Doen zij dat niet, dan wil de organisatie formele klachten gaan indienen.

"Sommige bedrijven doen er duidelijk alles aan om privacy voor gebruikers lastig te maken, terwijl het hun plicht is om het zo eenvoudig mogelijk te maken", zegt Schrems.

In totaal hebben 560 websites uit 33 landen een brief gekregen met het verzoek de cookiebanners aan te passen. De organisatie wil het komende jaar kijken of de tienduizend meest bezochte websites in Europa aan de eisen voldoen.