De Canadarm2, een Canadese robotarm van 18 meter lang die is gekoppeld aan het ruimtestation ISS, is geraakt door ruimtepuin. Ondanks het veroorzaakte gat spreekt de Canadian Space Agency (CSA) van een "meevaller".

Het gat werd op 12 mei ontdekt, schreef de Canadese ruimteorganisatie afgelopen weekend. De schade is veroorzaakt door een stuk puin dat te klein was om te registreren. Wanneer de botsing heeft plaatsgevonden en waarmee de arm in aanraking is gekomen, is niet duidelijk.

Objecten die groter zijn dan een tennisbal en op het ISS af komen, worden doorgaans op tijd gedetecteerd. Zo kan het ruimtestation ze ontwijken. In totaal heeft het ISS 23.000 van dat soort brokstukken in het vizier, waarvan de positie op elk moment van de dag wordt gemonitord.

Volgens de CSA blijft de robotarm volledig functioneel. Geplande werkzaamheden van de Canadarm2 gaan door, terwijl de CSA samen met NASA onderzoek doet naar de schade.

Canadarm2 werd twintig jaar geleden vastgemaakt aan het ISS. De bestuurbare robotarm kan werk verrichten aan het ISS zonder dat astronauten daarvoor een ruimtewandeling hoeven te maken. Met de arm worden onder meer apparatuur en robots verplaatst.