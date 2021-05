In de komende tien jaar moet ongeveer 75 procent van alle Nederlandse gerechtelijke uitspraken online beschikbaar komen. Onderzocht wordt of daarvoor zogenoemde anonimiseringssoftware ingezet kan worden, zegt Henk Naves van de Raad voor de rechtspraak tegen NRC.

Volgens voorzitter Naves doen rechters elk jaar zo'n anderhalf miljoen uitspraken. Daarvan wordt op dit moment minder dan 5 procent gepubliceerd. "Dat vinden we te weinig. We willen de komende jaren toegroeien naar, pin me er niet op vast, een percentage van tegen de 75 procent", zegt hij tegen de krant.

Niet alle uitspraken zijn van belang om te publiceren. Ook kunnen sommige vonnissen om privacyredenen niet geopenbaard worden. Voordat de uitspraken gepubliceerd kunnen worden, moeten ze bovendien worden geanonimiseerd. Onderzocht wordt of speciale anonimiseringssoftware de werklast kan verlichten.

Volgens Naves is het ook van belang dat rechters hun uitspraken anders opschrijven. "Naarmate vonnissen meer standaardmatig worden geschreven en minder privédetails bevatten, wordt het gemakkelijker ze te anonimiseren."

Volgens Naves past het publiceren van meer vonnissen bij een transparantere overheid. Ook heeft de burger dan betere toegang tot informatie.