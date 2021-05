De Chinese smartphonefabrikant Xiaomi heeft een systeem ontworpen waarmee je de accu van een telefoon in acht minuten volledig kunt opladen. Volgens het bedrijf was dat nog niet eerder zo snel mogelijk.

Xiaomi gebruikte voor de test een aangepaste Mi 11 Pro-smartphone met een accu van 4.000 mAh. Het bedrijf zegt met een zogenoemd HyperCharge-systeem de telefoon binnen acht minuten volledig te kunnen opladen via een kabel met een vermogen van 200 watt.

Het maximale vermogen waarmee een smartphone nu kan opladen is 120 watt. Daarmee zou het draadloos opladen van de smartphone via hetzelfde systeem vijftien minuten in beslag nemen.

Het is niet duidelijk hoe Xiaomi de hogere laadsnelheid precies bereikt. Bronnen melden dat het bedrijf later dit jaar een telefoon gaat uitbrengen die beschikt over het HyperCharge-systeem, maar dat heeft de fabrikant zelf nog niet bevestigd.