De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft in samenwerking met de Deense inlichtingendienst onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel en andere Europese hoogwaardigheidsbekleders bespioneerd. Dat schrijft de Deense publieke omroep DR op basis van een nog niet gepubliceerd intern onderzoek van de Deense inlichtingendienst.

De NSA maakte gebruik van het Europese netwerk van internetkabels, die onder meer van en naar Duitsland, Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en ook Nederland lopen. Belangrijke knooppunten van dit netwerk liggen in Denemarken.

Via de internetkabels konden de inlichtingendiensten sms-berichten, telefoongesprekken en internetgebruik (zoals zoekgeschiedenis) bekijken. In ieder geval van 2012 tot 2014 zouden Denemarken en de Verenigde Staten dit netwerk hebben afgetapt.

Hiermee werd niet alleen informatie over Angela Merkel verzameld. Ook hoogwaardigheidsbekleders in Frankrijk, Noorwegen en Zweden zouden zijn bespied door de NSA. Bovendien zou ook de voormalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier zijn bespioneerd.

Deense minister van Defensie werd al eerder ingelicht over spionage

De ontdekking van spionage door de NSA in samenwerking met Denemarken werd vorig jaar al beschreven door DR. De Deense minister van Defensie, die in juni 2019 deze functie op zich nam, werd in augustus 2020 ingelicht over de spionagepraktijken. Zij vond de praktijken "onacceptabel".

De NSA en de Deense inlichtingendienst hebben nog niet gereageerd op de beweringen. De Noorse en Zweedse ministers van Defensie zeggen in lokale media dat ze de onthullingen serieus nemen en meer informatie eisen.

Het hoofd van de Deense inlichtingendienst werd in augustus 2020 evenals drie andere medewerkers geschorst wegens serieuze misstanden. Deze misstanden werden bevonden na een onafhankelijk onderzoek. Als antwoord daarop begon de Deense overheid een onderzoek, dat eind dit jaar afgerond moet zijn.