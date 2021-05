De slimme horloges van Fitbit zouden binnenkort een functie krijgen die snurken detecteert, beweert 9to5Google. De site meldt dat broncode uit de nieuwste versie van de Fitbit-app hierop wijst. Het is niet bekend of de functie wel beschikbaar wordt gemaakt.

De smartwatch gebruikt de microfoon om het snurken te detecteren. Die registreert het constante achtergrondgeluid en pikt alles uit wat afwijkt. Met een berekening zou de app snurkgeluiden van andere geluiden kunnen onderscheiden.

De frequentie van het snurken wordt naar verluidt in drie verschillende categorieën ingedeeld. Dit hangt af van hoeveel procent van de slaapperiode de gebruiker snurkt. Bij 'nooit tot soms' is dat maximaal 10 procent, bij 'matig' is dat tussen de 10 en 40 procent en bij 'regelmatig' is het meer dan 40 procent van de tijd.

De functie zou ook het niveau van het omgevingsgeluid in de slaapkamer kunnen waarnemen. Wat de functie naar verluidt niet kan, is onderscheid maken tussen verschillende snurkende personen.