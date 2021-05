Diverse online platforms zouden inmiddels deels of volledig voldoen aan de nieuwe internetwet in India, claimt TechCrunch op vrijdag. Volgens twee ingewijden en een notitie van de overheid, die in het bezit is van TechCrunch, gaat het om Google, Facebook, Telegram en LinkedIn. Aan welke eisen de bedrijven precies voldoen is niet duidelijk.

Ook WhatsApp zou in beperkte mate de wet naleven. De berichtendienst is echter nog steeds niet akkoord gegaan met de verplichte herleidbaarheid van berichten. Hiermee willen de Indiase autoriteiten achterhalen waar berichten van gebruikers vandaan komen. WhatsApp heeft als reactie hierop een rechtszaak aangespannen tegen de Indiase overheid.

Ook zou Twitter nog niet voldoen aan de nieuwe regels. Volgens de notitie heeft het socialmediaplatform een advocaat in de arm genomen. Op dinsdag is het Indiase kantoor van Twitter bezocht door de politie, nadat een tweet van de woordvoerder van een politieke partij als 'gemanipuleerde media' was gelabeld.

De nieuwe wet is in februari voorgesteld en op woensdag ingegaan. Online platforms moeten aan het einde van de week aan de regels voldoen. Volgens critici zullen de regels worden ingezet om tegenstanders van de Indiase regering het zwijgen op te leggen.