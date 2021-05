De Europese Commissie onderneemt actie tegen videoapp TikTok. Dat gebeurt naar aanleiding van consumentenklachten over verborgen marketing en agressieve reclametechnieken die op kinderen zijn gericht. Brussel wil dat TikTok zijn beleid aanpast en zich houdt aan Europese regels voor consumentenbescherming.

Het dagelijks EU-bestuur is daarom een "formele dialoog" gestart met het populaire videoplatform. TikTok krijgt een maand de tijd om de kwestie met de commissie en de Europese consumentenautoriteiten te bespreken en tot een bevredigende oplossing te komen.

De overkoepelende Europese consumentenorganisatie BEUC bracht de zaak eerder dit jaar aan het licht, na klachten over de advertentiepraktijken van TikTok uit verschillende landen.

EU-commissaris Didier Reynders van Justitie zegt de coronapandemie digitalisatie in de wereld heeft versneld, maar dat dat ook risico's meebrengt. "Vooral voor kwetsbare consumenten", zegt hij. "In de EU is het voor adverteerders verboden om zich op kinderen en minderjarigen te richten met verkapte reclames, zoals een spandoek of vlag in video's."

TikTok zegt vrijdag tegen Reuters dat het verschillende stappen heeft genomen om jongere gebruikers te beschermen. "Gebruikers onder de achttien jaar kunnen geen virtuele geschenken kopen, verzenden of ontvangen", zegt het bedrijf. "Daarnaast hebben we strikte regels die gepersonaliseerde advertenties voor kinderen verbieden."