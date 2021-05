De zogenaamde 'medewerker van Alexei Navalny' met wie de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken in april dacht te spreken, was geen deepfake-personage, maar een acteur van vlees en bloed. Dat blijkt uit beelden die vrijdag op YouTube zijn geplaatst. De twee Russische komieken Vladimir Kuznetsov en Alexey Stolyarov die achter de video zitten, zeggen dat het om een grap gaat.

De Kamercommissie dacht met Leonid Volkov te spreken, de stafchef van de Russische oppositieleider Navalny. Kort na het gesprek bleek al dat hij het niet echt was. Maar toen werd nog gedacht aan een deepfake-imitatie, een digitaal in elkaar gezet personage. Ook NU.nl meldde dit toen.

In de vrijdag verschenen video zijn onder anderen Geert Wilders (PVV), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Tunahan Kuzu (DENK) te zien. De imitator is geschminkt en zit in een badjas voor de camera. Tijdens het gesprek vraagt hij de Kamerleden herhaaldelijk of ze geld willen overmaken op zijn bitcoinadres. Ook vraagt hij de leden of ze willen meedoen aan een hongerstaking om Navalny te steunen.

Navalny, een fel tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin, werd in februari veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. Hij zou zich niet hebben gehouden aan de meldplicht die hem was opgelegd bij een veroordeling wegens fraude. Navalny ging in de cel in hongerstaking, omdat hij vanwege gezondheidsklachten door een arts naar keuze bezocht wilde worden.

Aan het einde van het gesprek vroeg de imitator nog eens om geld. Hij liet daarbij een spaarvarken zien. "Kennen jullie meneer big? Zeg hallo tegen meneer big." Wilders merkt vervolgens op dat "het maar goed is dat dit een besloten vergadering is".

De commissie heeft eerder tegenover de Volkskrant verklaard "verontwaardigd" te zijn over de gang van zaken. Ook heeft de vaste Kamercommissie aangeboden alsnog een gesprek te voeren met Volkov. Daarnaast zei de Tweede Kamer zich te beraden op de vraag hoe dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.