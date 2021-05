Autofabrikant Tesla wil de interne camera van de Tesla Model 3 en Model Y gebruiken om te controleren of de bestuurder voldoende op de weg let, meldt Electrek vrijdag. Tesla beschrijft die functie in notities bij de nieuwste software-update voor de modellen.

Op Twitter deelt Tesla-bestuurder Kevin Smith een screenshot van de notities. De camera boven de achteruitkijkspiegel zou onoplettendheid van de bestuurder registreren en aanduiden als Autopilot is ingeschakeld.

Het is nog niet duidelijk wat het systeem precies onder onoplettendheid verstaat en hoe het wordt gesignaleerd. De cameragegevens zouden niet worden gedeeld of opgeslagen, tenzij de gebruiker dit zelf heeft ingesteld.

Al langere tijd wordt gevraagd om een betere monitoring tijdens het gebruik van Autopilot. Tesla-topman Elon Musk wilde eerder geen monitoringsysteem via de interne camera, omdat de technologie "niet effectief genoeg" zou zijn.

Musk zei vorig jaar dat de camera's alvast aan de auto's waren toegevoegd voor Tesla's zelfrijdende taxidienst, zodat ze vandalisme kunnen vastleggen.