Google gaat binnenkort een schikking treffen in een mededingingszaak in Frankrijk, beweren ingewijden in gesprek met The Wall Street Journal. De zaak is aangespannen door de Franse mededingingsautoriteit, die de techgigant beschuldigt van het misbruiken van zijn monopoliepositie bij de verkoop van online advertenties. Wat de schikking inhoudt, is nog niet bekend.

De tool van Google om websites en apps te helpen met de verkoop van advertenties geeft het bedrijf een te groot voordeel ten opzichte van andere exploitanten, stelt de mededingingsautoriteit. Google zou hebben aangeboden om opgeworpen obstakels te verwijderen, zodat concurrenten meer kans maken.

Google-woordvoerder Leslie Pitterson heeft tegenover The Wall Street Journal niet gereageerd op de vermeende schikking, maar zei dat de advertentietechnologie van het bedrijf werkt met de producten van zowel Googles partners als concurrenten. Als de Franse mededingingsautoriteit akkoord gaat met de schikking, wordt dat binnen een paar weken bekendgemaakt.

Google ligt in Europa al langer onder een vergrootglas vanwege zijn monopoliepositie op verschillende gebieden. Zo opende de Duitse toezichthouder Bundeskartellamt dinsdag een onderzoek om uit te zoeken of Google zijn dominante marktpositie misbruikt.