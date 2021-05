De ANWB en PostNL gaan samen met het Erasmus MC in Rotterdam en bloedbank Sanquin tests uitvoeren met het bezorgen van bloed en medicijnen via drones. Bij de tests wordt onderzocht hoe deze met spoed per drone van het Erasmus MC en Sanquin naar Zeeland vervoerd kunnen worden, schrijven de organisaties in een persverklaring.

"Als elke seconde telt, kunnen files en drukte op de weg ernstige gevolgen hebben. De inzet van een drone kan dan de oplossing zijn", aldus de organisaties.

De testvluchten vinden plaats tussen Rhoon en Oud-Beijerland. De drone stijgt op vanaf een weiland in de buurt van Rhoon en landt op een dijk langs de Oude Maas. Het toestel vliegt op 80 meter hoogte, heeft een spanwijdte van 2,5 meter en is elektrisch aangedreven.

Tijdens de tests heeft de drone nog geen medische middelen bij zich, omdat de huidige regelgeving dat nog niet toelaat. Sanquin meldt wel dat de drone de temperatuur van de bloedproducten op peil kan houden.

De vluchten worden in overleg met Luchtverkeersleiding Nederland uitgevoerd, die verantwoordelijk is voor de controle van het luchtruim. Er zullen tussen eind mei en juli acht vluchten plaatsvinden.

De ANWB en PostNL voeren ook nog testvluchten uit voor het Isala-ziekenhuis. Daarbij vliegt de drone tussen Zwolle en Meppel.