Marshelikopter Ingenuity heeft zaterdag een probleem ondervonden tijdens een vlucht, meldt NASA in een verklaring. Door een navigatiefout vloog de helikopter allerlei kanten op. Desondanks kon Ingenuity veilig landen.

Het was de eerste keer dat de Marshelikopter problemen ondervond tijdens een vlucht sinds hij op Mars is aangekomen. Het incident vond plaats tijdens de zesde testvlucht van de helikopter, toen hij op 10 meter hoogte vloog.

Ingenuity vliegt en landt met behulp van een camera die voortdurend een reeks foto's maakt. Een van de vele foto's werd niet geregistreerd in het navigatiesysteem van Ingenuity. Hierdoor werd de tijdreeks verstoord en raakte het vaartuig verward over zijn locatie. Het toestel schommelde heen en weer en ondervond hoge pieken in het stroomverbruik. Uiteindelijk kon de Marshelikopter veilig landen op 5 meter afstand van de landingsplaats.

Volgens Havard Grip, de helikopterpiloot, heeft het ingebouwde systeem dat de stabiliteit van Ingenuity garandeert het vaartuig gered. "Hoewel de vlucht een zwakte in de timing aan het licht brengt, is ook de robuustheid van het systeem op meerdere manieren bevestigd", aldus Grip.

Ingenuity werd vorig jaar als bagage in het laadruim van Marsrover Perseverance gelanceerd. In februari landden de toestellen op Mars en in april maakte het toestel voor het eerst een geslaagde vlucht op de planeet.