Techfabrikant Samsung heeft donderdag twee nieuwe tablets onthuld: de Galaxy Tab S7 FE en de Galaxy Tab A7 Lite. De A7 Lite komt op 18 juni uit en krijgt een adviesprijs van 169 euro. Op dezelfde datum komt een versie van de S7 FE uit die 5G ondersteunt en verkrijgbaar is vanaf 649 euro. Het is nog niet bekend hoeveel de normale versie van de S7 FE gaat kosten.

De S7 FE heeft een scherm van 12,4 inch met een resolutie van 2.560x1.600 pixels en kan op een desktop of laptop worden aangesloten als tweede scherm. Er wordt een S Pen bijgeleverd, die in combinatie met de app Samsung Notes gebruikt kan worden om handgeschreven notities om te zetten in getypte tekst. De tablet heeft een werkgeheugen van 4 GB en een opslaggeheugen van 64 GB.

Het scherm van de A7 Lite is 8,7 inch groot en heeft een resolutie van 1.340x800 pixels. Daarnaast heeft de tablet een werkgeheugen van 3 GB en een opslaggeheugen van 32 GB.

Beide tablets hebben Android 11 als besturingssysteem en kunnen een geheugenuitbreiding tot 1 TB krijgen. Ook worden beide apparaten voorzien van een 8 megapixelcamera aan de achterkant. De S7 krijgt een 4 megapixelcamera aan de voorkant, terwijl de A7 Lite een 2 megapixelcamera krijgt.