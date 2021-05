Gameontwikkelaar SEGA heeft een nieuw Sonic The Hedgehog-spel aangekondigd. Deze wordt gemaakt door hetzelfde team dat heeft gewerkt aan Sonic Generations en Sonic Forces, meldt SEGA in een livestream op donderdag. Wanneer het spel precies uitkomt is nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk op welke platforms het gaat verschijnen.

Naast de aankondiging van het nieuwe Sonic-spel, heeft de gameontwikkelaar nog meer gepresenteerd. Zo komt er op 7 september Sonic Colours: Ultimate uit, een nieuwe versie van het spel Sonic Colours uit 2010. De remaster komt uit voor Nintendo Switch, PlayStation 4 en beide versies van Xbox One. SEGA werkt ook aan een collectie met de eerste drie Sonic-spellen, Sonic & Knuckles en Sonic CD, genaamd Sonic Origins, . Er is nog geen releasedatum bekend voor de collectie.

De livestream werd gehouden in het teken van de dertigste verjaardag van de blauwe egel. Het allereerste spel, Sonic the Hedgehog, kwam op 23 juni 1991 uit voor de SEGA Mega Drive.