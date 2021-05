VodafoneZiggo stapt naar de rechter na een uitspraak van de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten. De Commissie oordeelde eerder deze maand dat Ziggo-klanten ook modems van andere merken dan van de provider mogen gebruiken. Maar VodafoneZiggo is het daar niet mee eens, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Bij VodafoneZiggo mogen klanten geen modem van een ander merk gebruiken. Volgens het bedrijf is een Ziggo-modem essentieel om van het netwerk gebruik te kunnen maken. Een klant die wel een ander modem wilde, diende daarom vorig jaar een klacht in bij de Geschillencommissie.

De Commissie oordeelde op 7 mei dat VodafoneZiggo klanten vrije modemkeuze moet bieden. De nieuwe regels zouden uiterlijk vrijdag in moeten gaan, maar dat gebeurt niet. "Voor Ziggo-klanten verandert er nog niets totdat een rechter uitspraak heeft gedaan", zegt de woordvoerder van VodafoneZiggo.

Hoewel VodafoneZiggo volgens de gebruikelijke gang van zaken naar de rechter moet stappen om de uitspraak nietig te verklaren, is de provider van mening dat dit een onderwerp is waar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zich over moet buigen. "Op dit moment is de markt in afwachting van het ACM-beleidsadvies over dit vraagstuk", zegt de woordvoerder.