Wat is de beste navigatieapp? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Navigeren wordt steeds meer gedaan met een app. Logisch, want je smartphone heb je toch al op zak. Maar het kan ook nadelen hebben. Zo kun je tijdens het rijden sneller afgeleid worden door berichtjes die ook binnenkomen op je smartphone.

Er zijn betaalde en gratis navigatieapps. Daarnaast heb je van een app meestal een versie voor Android en een versie voor iOS, die vaak ook iets van elkaar verschillen.

De Consumentenbond test navigatiesystemen op onder meer navigatiekwaliteit, gebruiksgemak en veelzijdigheid. Er zijn in totaal 86 navigatiesystemen getest.

Let op: hoe goed de kaart van het navigatiesysteem overeenkomt met de werkelijkheid is niet getest.

Van de 41 geteste navigatieapps komt de betaalde app van TomTom als Beste uit de Test. De beste prijs-kwaliteitverhouding vind je bij de gratis app Google Maps en de iOS-versie van Waze. Deze apps krijgen daarmee het stempel Beste Koop, al hoef je ze dus niet te kopen.

Beste uit de Test: TomTom GO Navigation (Android & iOS)

De navigatieapp van TomTom is beschikbaar voor zowel Android als iOS. Beide versies lijken veel op elkaar, maar zijn niet precies hetzelfde. Zo verschilt onder meer het moment van updaten. Hierdoor kan bijvoorbeeld de Android-versie een bepaalde optie al hebben, terwijl die bij de iOS-versie pas later komt.

Je kunt de app op zowel Android als iOS gratis downloaden en uitproberen. Na de gratis periode moet je een abonnement afsluiten. Je kunt kiezen tussen een abonnement van een maand (2 euro), zes maanden (9 euro) of een jaar (13 euro). Bij de iOS-versie kun je ook nog kiezen voor drie maanden (5 euro).

De route op het scherm is duidelijk en goed te volgen, waarbij de app goed in- en uitzoomt bij belangrijke beslispunten. Ook zijn de gesproken instructies goed getimed. Je kunt vooraf kaarten van over de hele wereld installeren, waardoor je geen internet meer nodig hebt tijdens het navigeren. Je kunt ook actuele verkeersinformatie ontvangen. Daarvoor heb je uiteraard wel altijd een verbinding met internet nodig.

Het menu werkt eenvoudig en snel en de route wordt heel snel berekend.

Een nadeel is dat het volume van de app zich niet automatisch aanpast aan je rijsnelheid. Als je harder rijdt, maakt de motor uiteraard meer herrie; sommige navigatiesystemen houden hier wel automatisch rekening mee. Daarnaast is de spraakbesturing matig bij de iOS-versie.

Beste Koop: Google Maps (Android & iOS) en Waze (iOS)

Afgebeeld: Google Maps. Afgebeeld: Google Maps.

Google Maps en Waze zijn gratis en beschikbaar voor Android en iOS. Net als bij TomTom zijn de twee versies niet precies hetzelfde.

Met zowel Google Maps als Waze lever je ten opzichte van TomTom wel iets in op de navigatiekwaliteit. Zowel de gesproken route-instructies als die op het scherm zijn net wat minder duidelijk of de timing is minder handig. Toch werkt het navigeren met Google Maps en Waze heel behoorlijk.

Standaard werken Google Maps en Waze met een internetverbinding. Bij Google Maps kun je echter ook vooraf kaarten op je smartphone installeren, waardoor je geen internetverbinding meer nodig hebt. De grootte van de kaart die je kunt opslaan is beperkt, maar je kunt wel meerdere gedownloade kaarten naast elkaar hebben. Met zowel Google Maps als Waze ontvang je actuele verkeersinformatie, waarvoor je uiteraard wel altijd internet nodig hebt.

De apps starten snel op. Het menu werkt makkelijk en vlot en de route wordt snel berekend.

Een nadeel is dat ook bij Google Maps en Waze het volume zich niet automatisch aanpast aan je rijsnelheid.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.