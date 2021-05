Verschillende privacyorganisaties zijn donderdag rechtszaken gestart tegen het omstreden gezichtsscanbedrijf Clearview AI. Ze stellen dat de manier waarop het bedrijf data verzamelt in strijd is met de Europese privacywetgeving, schrijft AP donderdag.

Clearview verzamelt zonder medeweten van gebruikers afbeeldingen van sociale media om een grote database van gezichten te creëren. Het bedrijf uit New York kan met deze database de identiteit van personen vaststellen. Clearview zegt dat zijn database ruim drie miljard afbeeldingen van gezichten bevat.

De klachten zijn in Frankrijk, Oostenrijk, Griekenland, Italië en het Verenigd Koninkrijk ingediend. Dat deden de privacyorganisaties Privacy International, NYOB, Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights en Homo Digitalis.

Volgens de organisaties maken Europese wetten duidelijk kenbaar op welke manieren persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden. "Het verzamelen van onze unieke gezichtskenmerken en ze zelfs delen met de politie en andere bedrijven gaat veel verder dan wat we als online gebruikers ooit zouden verwachten", schrijft Privacy International. Clearview heeft nog niet op de aanklachten gereageerd.

Clearview ligt al langere tijd onder vuur bij privacyorganisaties. In maart werd in de Verenigde Staten een aanklacht ingediend om te zorgen dat het bedrijf geen data kon verzamelen van inwoners van Californië. Ook startten privacywaakhonden in het VK, Australië en Canada onderzoeken naar het bedrijf.

Begin vorig jaar bleek uit onderzoek van BuzzFeed News dat de software van Clearview door private bedrijven gebruikt werd, ook al zei het bedrijf dat de software alleen voor autoriteiten bedoeld is. Uit de documenten zou blijken dat Clearview ook een klant uit Nederland heeft of heeft gehad, maar het is onduidelijk of het om een private of publieke partij gaat. Later zei het bedrijf te stoppen met het leveren van de software aan private bedrijven.