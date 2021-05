Kinderen kunnen vrij spelen met Pok Pok Playroom en TomTom GO navigeert naar Android Auto. Dit zijn de apps van de week.

Pok Pok Playroom

Met Pok Pok Playroom kunnen kinderen zich uren vermaken. De app is geen game, maar moet meer worden gezien als een speeldoos. Met de verschillende mogelijkheden in de app kunnen kinderen vrij spelen, zonder vooraf ingestelde doelen.

Op dit moment zijn er zes verschillende omgevingen te ontdekken, zoals een scherm vol apparaatjes met knopjes en schakelaars om in te drukken. Elk knopje heeft een eigen effect. In een ander scherm kan gespeeld worden met vormpjes die tegen elkaar opbotsen waardoor de telefoon gaat trillen. Ook is er een scherm vol met alledaagse voorwerpen die bewegen en geluid maken zodra je erop tikt.

De app heeft een prettige uitstraling, met een fijn design en leuke geluidjes die niet snel gaan irriteren. Pok Pok Playroom werkt op een iPad en iPhone.

Pok Pok Playroom is twee weken lang gratis te proberen. Om de app daarna te gebruiken is een abonnement nodig van 3,99 euro per maand. De makers beloven in ruil daarvoor wel regelmatig nieuw speelgoed toe te voegen, zodat de app nooit saai wordt.

Download Pok Pok Playroom voor iOS (gratis)

94 Introducing Pok Pok Playroom

TomTom GO

Android Auto is sinds enkele maanden in Nederland te gebruiken, maar navigatieapp TomTom GO werkte nog niet met de dienst. Daar is nu verandering in gekomen.

Ben je vaak onderweg en heb je dan de juiste route nodig, dan is TomTom GO een fijne optie. Met de app kun je onder meer online en offline navigeren. Je krijgt waarschuwingen voor flitsers en andere actuele verkeersinformatie.

De app is op dit moment dertig dagen lang gratis te proberen. Daarna moet je 1,99 euro per maand of 12,99 euro per jaar betalen. Dat is vergeleken met gratis navigatieapps zoals Google Maps en Flitsmeister een gedurfde zet. Toch is TomTom GO populair door de kwaliteit van de app.

TomTom GO is ook beschikbaar voor Apple CarPlay.

Download TomTom GO voor Android en iOS (gratis)

50 Get there faster with the TomTom GO Mobile app

Plus Bricks

Supermarkten spelen massaal in op het EK van 2021. Bij Lidl is een oranje outfit bij elkaar te sparen met zegeltjes en Jumbo geeft 'juichcapes' weg. Bij PLUS zijn een soort LEGO-steentjes te verzamelen (Plus Bricks) om zelf een voetbalveld te bouwen en daar hoort ook een app bij.

Met de Plus Bricks-app kun je jouw bouwsel tot leven brengen door een stopmotionfilmpje te maken. Dat betekent dat je een foto maakt van je creatie. Vervolgens verander je een klein detail zoals een been van een poppetje, om daarna weer een foto te maken. Daarna beweeg je het andere been en maak je weer een foto.

Doe je dat goed, dan creëer je een video waarin de poppetjes lijken te bewegen. In de app zijn ook geluiden toe te voegen. Makers van de leukste filmpjes maken kans op prijzen.

Download Plus Bricks voor Android en iOS (gratis)