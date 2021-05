Natuurlijk luister je thuis het liefst muziek via je speakers of met een goede koptelefoon. Maar die mogelijkheid heb je niet altijd. Met dit trucje krijg je toch acceptabel geluid uit je telefoon.

We hebben het allemaal weleens meegemaakt, bijvoorbeeld als je net een nieuw huis hebt en de hele dag muren staat te schilderen in een lege ruimte. Om de stilte te doorbreken wil je toch wat muziek afspelen. Maar je bent vergeten een bluetoothspeaker mee te nemen.

Dan is er een truc: doe je telefoon in een beker of glas om het geluid te versterken. De muziek klinkt hierdoor een stuk krachtiger. Een glazen beker, een mok of een kartonnen beker werken het beste, al hoor je zelfs in een plastic bekertje al verschil. Ook een kommetje is al beter dan niets. Zet je telefoon er met de speaker naar beneden in, en controleer eerst natuurlijk even of er geen drinken meer in zit.

Natuurkunde

Het lijkt magie, maar het is simpele natuurkunde. Geluid is een golf en normaal gesproken worden die golven door je telefoon alle kanten op gestuurd. Het geluid verspreidt zich dus ook naar plekken waar je oren helemaal niet zijn.

Door de telefoon in een beker te zetten, kaatsen de geluidsgolven eerst heen en weer en worden ze daarna naar boven toe uit de beker gestraald. Daardoor kan het iets harder klinken.

Tube

Dit is een bekende truc, maar minder bekend is dat een kartonnen tube beter werkt. Je kan een strook uit een wc-rol knippen en daar je telefoon in zetten. De geluidsgolven kunnen dan nog minder kanten op en zo wordt het geluid extra goed versterkt. Het enige probleem is dat een wc-rol niet echt stevig is en zo omver rolt, waardoor je telefoon op de grond klettert.

De beste oplossing in een kartonnen koker, zoals een Pringles-bus. Knip een gat aan de onderkant van de lege tube. Zet je telefoon daar met de speaker naar beneden in, en de tube functioneert als een kleine speaker.

Knutselen

Heb je wat meer tijd om te knutselen, dan kun je de bovenstaande twee methodes ook combineren. Pak een toiletrol en twee kartonnen of plastic bekertjes. Knip gaten in de bekers, zodat de wc-rol er precies doorheen past. En knip een sleuf uit de wc-rol waar je telefoon in kan staan. Schuif de twee bekers aan de uiteinden van de wc-rol, en je hebt zo een aardige speaker gefabriceerd.

Het is allemaal natuurlijk nog lang niet zo goed als een echte luidspreker, maar in noodgevallen zijn dit aardige opties om toch een beetje van muziek te genieten.