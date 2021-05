We kunnen inmiddels aftellen naar het EK 2021, wat door het coronavirus vooral vanuit huis gevolgd zal worden. Voor wie daar een nieuwe tv voor wil aanschaffen, lichten we de twee beste modellen van dit moment uit.

Ben je op zoek naar een tv die een zeer goede beeldkwaliteit levert, dan kun je nu spekkoper zijn door te kiezen voor een 2020-model dat flink in prijs is gedaald. De geteste tv's hebben op dit moment straatprijzen vanaf zo'n 1.000 euro, maar middels een belletje naar een (web)shop of het vinden van een aanbieding of cashbackactie kun je in sommige gevallen nog wat goedkoper uit zijn.

Bij onze test keken we naar zes televisies die op het moment verkrijgbaar zijn. Onder de streep zijn er geen slechte toestellen in deze test, maar wel twee apparaten die wij aanraden. Dat zijn de LG OLED55CX voor algemeen gebruik en zeker voor gebruik in donkere ruimtes, en de Samsung 55Q95T als je juist in een ruimte kijkt waar doorgaans veel omgevingslicht is.

LG OLED55CX

De oledtelevisies in de C-series van LG behoren sinds 2016 tot de populairste modellen in de Pricewatch. Geen wonder, want binnen deze series biedt LG zijn beste beeldprocessor in combinatie met een doorgaans fraai design en goede prijs.

Het ontwerp van de CX is nagenoeg gelijk aan dat van de C9 uit 2019. Rond het oledpaneel zit een dun, zwart afgewerkt metalen sierrandje en de achterkant is gemaakt van geborsteld metaal. Zoals bij wel meer oledmodellen is de tv bovenaan slechts een paar millimeter dik.

Alle televisies van LG - behalve de allergoedkoopste modellen - draaien op webOS. Dit smart-tv-platform is wat ons betreft een van de betere. Het zit slim in elkaar, reageert snel op commando's en werkt zeer intuïtief.

Deze televisie kan 4K-beelden met maximaal 120 beelden per seconde weergeven. Uiteraard heeft LG ook de nodige algoritmen ingebouwd die het beeld op de een of andere manier moeten verbeteren. Verreweg de meeste 'beeldverbeteraars' kun je wat ons betreft beter uitschakelen, maar de functie 'Maximale Helderheid' kan erg handig zijn als er bij veel omgevingslicht wordt gekeken.

De tweewegluidsprekers zijn aan de onderkant in de behuizing gemonteerd en stralen het geluid naar beneden uit. De vorm van de voet zorgt ervoor dat het geluid enigszins naar voren, en dus richting je oren, wordt gekaatst. Hierdoor krijg je een mooier stereobeeld en zijn stemmen duidelijker te verstaan. Bij muurmontage heb je dit voordeel niet en zal de CX wat minder goed klinken.

Samsung 55Q95T

Het topmodel uit de Samsung 4K-range van 2020 is de Q95T. Het scherm heeft rondom dunne randen, maar staat op een brede, naar achteren weglopende platte voet die omhoog buigt en zo de 'nek' vormt die voet en scherm met elkaar verbinden. Het scherm is voorzien van goede ontspiegeling, waardoor reflecties beperkt blijven.

De Q95T maakt gebruik van Samsung One Connect Box, een externe settopbox waarin zowel de voeding van de tv als alle aansluitingen en de ingebouwde tuners zijn verwerkt. De One Connect Box wordt door één dunne kabel met het scherm verbonden. Voordeel van deze oplossing is dat je de tv strak tegen de wand kunt hangen en meerdere apparaten kunt aansluiten zonder dat er een kluwen aan kabels achter het scherm vandaan komt.

Samsung-televisies maken gebruik van Tizen als smart-tv-systeem, een platform dat vlot werkt en overzichtelijk in elkaar steekt. Het appaanbod is bovendien groot en omvat alle relevante streaming- en video on demand-diensten. Een nadeel dat we niet onbenoemd mogen laten, is dat Samsung de mogelijkheid heeft - en deze af en toe gebruikt - om reclames in de menu-interface te tonen.

Samsung heeft het VA-paneel voorzien van een quantum dot-filter dat het blauwe licht van de backlight deels omzet in puur rood en groen licht, waardoor een hoger kleurbereik behaald kan worden dan met traditionele witte leds.