Netflix test een shuffleknop voor Android-gebruikers, meldt Engadget donderdag. De functie Play Something is sinds vorige maand al beschikbaar voor tv's, maar de streamingdienst wil de mogelijkheid ook naar mobiele apparaten brengen.

Met een druk op de knop kiest de streamingdienst een titel die meteen afgespeeld kan worden. De titel wordt niet volledig willekeurig geselecteerd; via de functie wordt een film of serie voorgeschoteld op basis van wat de gebruiker eerder heeft gekeken. Play Something kan ook de volgende aflevering starten van een serie die de gebruiker al eerder volgde.

Wanneer de functie definitief beschikbaar is voor mobiele apparaten, is nog niet duidelijk. Mogelijk volgt er nog een test voor iOS-gebruikers. Netflix-topman Greg Peters zei eerder dat de functie is ontworpen "nadat mensen hadden laten weten helemaal niet meer te willen zoeken".