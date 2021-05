Clubhouse-concurrent Twitter Spaces is vanaf nu ook beschikbaar voor webbrowser, maakt het platform donderdag bekend. Tot woensdag was het alleen mogelijk om via de iOS- of Android-app gebruik te maken van de audiochatfunctie.

Met Spaces kunnen mensen een soort chatruimte aanmaken, waar gebruikers vervolgens met elkaar kunnen praten. Mensen kunnen meeluisteren met het gesprek, maar alleen de gebruiker die de ruimte heeft aangemaakt kan bepalen wie er spreekt.

Gebruikers kunnen nu ook via een webbrowser deelnemen aan de gesprekken. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om via de computer een chatruimte aan te maken, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan The Verge.

Twitter is niet het enige techbedrijf dat brood ziet in een Clubhouse-achtig concept. Zo werken onder meer Discord, Facebook, Slack, Spotify en LinkedIn aan eigen versies van de app.