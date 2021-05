Gebruikers van Facebook en Instagram kunnen er binnenkort voor kiezen om te verbergen hoeveel likes een bericht heeft gekregen. De functie werd al jaren getest, maar wordt nu voor iedereen beschikbaar, heeft moederbedrijf Facebook woensdag bekendgemaakt.

Het verbergen van het aantal likes is volgens Facebook beter voor het welzijn van gebruikers van de apps. Zo denkt het bedrijf dat gebruikers berichten niet meer liken om de populariteit. In plaats daarvan hoopt het bedrijf dat gebruikers berichten gaan liken om de inhoud.

Ook zou het gebruikers minder onzeker maken over de keuze om een foto of video wel of niet te delen. Dit komt omdat het aantal likes niet meer voor iedereen zichtbaar is en dus niet vergeleken kan worden met andere gebruikers.

Uit de test bij Instagram bleek onlangs dat sommige gebruikers het handig vonden dat de likes werden uitgezet, terwijl andere gebruikers juist wel graag wilden zien hoeveel mensen hun bericht leuk vonden. "We geven gebruikers daarom de keuze", aldus Facebook.

Gebruikers krijgen vier opties: alle likes blijven zien, alle likes verbergen, alleen likes op eigen posts verbergen en likes op posts van anderen verbergen. "Op deze manier kunnen mensen zich focussen op de foto's en video's die worden gedeeld, in plaats van hoeveel likes een bericht krijgt", schrijft Facebook.

De functie is direct beschikbaar voor alle Instagram-gebruikers. Ook op Facebook wordt de mogelijkheid woensdag geïntroduceerd, al kan het wel nog een paar weken duren voordat deze voor iedereen beschikbaar is.