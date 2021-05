De Belgische federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken is slachtoffer geworden van hackers. De aanvallers waren twee jaar lang aanwezig in het netwerk, schrijft de overheidsdienst op zijn website. Binnenlandse Zaken vermoedt dat het om spionage gaat.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) vond in maart van dit jaar "subtiele sporen van verdachte handelingen" op het netwerk van de overheidsdienst. Na analyse bleek dat er in april 2019 al verdachte handelingen plaatsvonden in de computersystemen.

Volgens de overheidsdienst gaat het om een zeer complexe en geavanceerde cyberaanval. "De complexiteit van de aanval wijst op een actor die over omvangrijke cybercapaciteiten en middelen beschikt. De daders gingen doelbewust te werk, wat spionage doet vermoeden."

Het CCB laat woensdag aan de Belgische omroep VRT weten dat de aanvallers toegang hadden "tot eventuele lokale gegevens". Onder Binnenlandse Zaken vallen onder meer databanken van de politiediensten, vreemdelingenzaken en de uitgave van identiteitskaarten.

Hoe de indringers zijn binnengekomen en waar de aanvallen vandaan kwamen, is op het moment niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Volgens de CCB zijn er geen gevoelige gegevens buitgemaakt. "Er stond geen geclassificeerde informatie op het netwerk", zegt de CCB. "Het gaat over interne documenten van Binnenlandse Zaken die eventueel beschikbaar waren voor de tegenpartij."

Inmiddels zijn de kwetsbaarheden uit de netwerken verwijderd en is de aanvallers de toegang ontzegd, meldt de Belgische overheidsdienst. Ook wordt de beveiliging van ICT-systemen verbeterd.