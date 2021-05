De nieuwe standaard voor USB-C-kabels zorgt ervoor dat de kabels flink meer vermogen krijgen om apparaten op te laden. Met de huidige standaard kunnen USB-C-kabels een vermogen tot 100 watt doorgeven, maar dat wordt na de upgrade verhoogd tot maximaal 240 watt, maakt het USB Implementers Forum (USB-IF) bekend op zijn website.

Door het vermogen te verhogen is het bijvoorbeeld minder noodzakelijk om een grote adapter te gebruiken bij het opladen van een laptop. De verhoging naar 240 watt komt daarnaast van pas bij het aansluiten van grote monitors, printers en gaminglaptops, die vaak veel energie verbruiken.

Versie 2.1 van de USB-C-standaard wordt door de Extended Power Range genoemd door de USB-IF. Mensen die hiervan gebruik willen maken, zullen nieuwe kabels moeten kopen die met het verhoogde vermogen zijn uitgerust. Wanneer deze nieuwe USB-C-kabels op de markt komen, is nog niet bekend.

Het USB-type C werd eind 2013 aangekondigd, waarna het nog jaren duurde voordat de standaard in apparaten te vinden was. In tegenstelling tot USB-kabels met een ander type, zoals USB 3.2, zijn de aansluitingen dunner en hebben ze geen onder- of bovenkant, waardoor het niet uitmaakt op welke manier ze in apparaten worden gestoken.

Tegenwoordig maken veel producten gebruik van USB-C. Zo zijn ze in veel smartphones te vinden, maar worden ze ook gebruikt om laptops op te laden.