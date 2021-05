WhatsApp heeft in de stad Delhi een rechtszaak aangespannen tegen de Indiase overheid. De chatdienst wil voorkomen dat er een nieuwe internetwet wordt ingevoerd, waarmee autoriteiten kunnen achterhalen waar berichten van gebruikers vandaan komen. Daarmee komt de privacy van gebruikers op het spel te staan, schrijft The New York Times.

De Indiase regelgeving moet woensdag al ingaan, maar WhatsApp hoopt dat te stoppen of terug te draaien. India wil dat autoriteiten kunnen aankloppen bij onder meer WhatsApp om te achterhalen bij wie illegale berichten oorspronkelijk vandaan komen.

Berichten op WhatsApp worden versleuteld verstuurd. Daardoor kan niemand behalve de verzender en ontvanger meelezen met wat zij elkaar sturen, ook WhatsApp niet. Als berichten te volgen zijn, zou dat de privacy van miljarden mensen die digitaal communiceren "hevig ondermijnen", zegt WhatsApp.

"Maatschappelijke organisaties en technische experts van over de hele wereld hebben steeds betoogd dat een eis om privéberichten te traceren tot misbruik leidt", zegt een woordvoerder van de chatdienst. "WhatsApp is toegewijd aan de bescherming van privacy en persoonlijke berichten van de mensen. We zullen binnen de wetten van India alles op alles zetten om dat te blijven doen."

De nieuwe regels werden in februari in India voorgesteld. Volgens critici zal de wet worden ingezet om tegenstanders van de Indiase regering het zwijgen op te leggen.

De Indiase regering bemoeit zich vaker met wat er op sociale media wordt geplaatst. Vorige maand werden Facebook en Twitter bevolen om berichten te verwijderen waarin kritiek werd geuit op de manier waarop de regering het coronavirus bestrijdt. De bedrijven gingen daar uiteindelijk mee akkoord en maakten de betreffende berichten in India onzichtbaar. Buiten de Indiase landsgrenzen bleven de berichten zichtbaar.