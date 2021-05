Rusland heeft Google drie boetes van in totaal 6 miljoen roebel (ruim 66.000 euro) opgelegd, omdat het bedrijf illegale content niet heeft verwijderd.

De Russische internetwaakhond Roskomnadzor dreigt ook de snelheid van Google-diensten in Rusland te vertragen. Als Google vaker in de fout gaat, kunnen de boetes oplopen tot 10 procent van de totale jaarlijkse omzet van het bedrijf.

De Russische toezichthouder zegt in totaal 26.000 gevallen van illegale berichten te hebben geconstateerd. Het gaat onder meer om video's over drugs of geweld en materiaal van extremistische organisaties. Google heeft nog niet gereageerd op de boetes.

Eerder dit jaar werd Twitter al opzettelijk vertraagd door Rusland, omdat de dienst niet aan de Russische regels voldeed. Het bedrijf verwijderde illegale content aanvankelijk niet, waarna de laadtijden van het sociale medium flink opliepen. Rusland dreigde de dienst helemaal te blokkeren, maar inmiddels heeft Twitter ingegrepen en is de blokkade van de baan.