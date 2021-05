Een Facebook-groep met bijna 50.000 leden die in het teken van de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings stond, is van Facebook verwijderd. Volgens Facebook zijn groepen die terroristen steunen niet welkom. Dat bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl na berichtgeving van de Belgische omroep VRT.

Het gaat om de Facebook-groep 'Als 1 man achter Jürgen'. De groep werd vorige week in het leven geroepen om steun te betuigen aan de vermiste militair. Conings wordt gezocht omdat hij mogelijk aanslagen wil plegen op Belgische politici en virologen als Marc Van Ranst.

Conings schreef een afscheidsbrief waarin hij zijn plannen kenbaar maakte. In zijn auto werden onder meer raketwerpers gevonden. De Belgische regering vreest dat hij slachtoffers zal maken.

Toch ontstonden er op onder meer Facebook groepen om Conings te steunen. Daarvan was 'Als 1 man achter Jürgen' de grootste. In de groep werden bijvoorbeeld protestmarsen aangekondigd.

De regels van Facebook verbieden dergelijke groepen. "We hebben deze groep verwijderd, omdat die ons beleid ten aanzien van gevaarlijke individuen en organisaties geschonden heeft", zegt een woordvoerder van Facebook. "Content, groepen en pagina's die terroristen zoals Jürgen Conings loven of steunen, zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram."

Het bedrijf beschrijft in zijn regels wat gebruikers wel en niet mogen doen op het platform. Als Facebook van dergelijke groepen of pagina's op de hoogte is, verwijdert het bedrijf ze.