Huawei-oprichter Ren Zhengfei heeft werknemers gezegd dat het bedrijf meer gaat focussen op software om op dat gebied een wereldspeler te worden. Dat blijkt uit een interne memo die persbureau Reuters in handen heeft. Hiermee wil het bedrijf de gevolgen van Amerikaanse sancties met betrekking tot Huawei-hardware verzachten.

Ren schrijft dat de VS geen grip op de software-industrie heeft. Een focus op software moet het bedrijf onafhankelijker maken.

Huawei staat in de Verenigde Staten op een zwarte lijst. Vanwege vrees voor spionage verbood de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump het concern in 2019 zaken te doen met Amerikaanse bedrijven. Daardoor is het voor Huawei moeilijk om hardware te produceren. Ook kan het bedrijf geen gebruik maken van Google-apps en -diensten voor zijn telefoons.

De huidige Amerikaanse regering onder leiding van president Joe Biden haalde onlangs Chinese bedrijven als Xiaomi en TikTok van de zwarte lijst. Maar het is nog niet bekend of de sancties tegen Huawei worden teruggedraaid.

Daarom richt Huawei zich op zijn eigen platforms, zoals het eigen besturingssysteem HarmonyOS. Het bedrijf wil zich daarmee vooral op markten buiten de VS richten. "Als wij eenmaal Europa, Azië en Afrika domineren en de normen van de VS niet overeenkomen met die van ons, kunnen ze ook geen toegang krijgen tot ons gebied", schrijft Ren.

Huawei liet dinsdag weten volgende week meer bekend te maken over HarmonyOS. Het besturingssysteem moet met meerdere apparaten van Huawei gaan werken, zoals slimme tv's. Later verschijnt HarmonyOS ook op telefoons.