Audiobedrijf Bose heeft zijn huidige en voormalige medewerkers geïnformeerd over een datalek, waarbij gegevens van hen zijn gelekt. Dat blijkt uit een melding die Bose bij het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft gedaan.

In maart werd het bedrijf aangevallen met ransomware. Bij dergelijke aanvallen worden computers op slot gezet en blijven ze vergrendeld tot er losgeld wordt betaald.

Hackers kregen via schadelijke software toegang tot gegevens van een onbekend aantal huidige en voormalige medewerkers. "Uit ons onderzoek blijkt dat een klein aantal personen door de aanval is getroffen", zegt Bose tegen Bleeping Computer. "We hebben ze meteen op de hoogte gebracht."

Hun namen, burgerservicenummers en salarisgegevens waren in te zien. Het is niet duidelijk of de informatie daadwerkelijk is gestolen.

Volgens Bose zijn er direct beveiligingsexperts ingehuurd om de getroffen systemen te herstellen. "We hebben geen losgeld betaald", zegt de woordvoerder. "De systemen waren snel weer in orde."

Bose zegt verschillende maatregelen te hebben getroffen om aanvallen af te weren. Zo heeft het bedrijf de bescherming van de systemen verbeterd en wachtwoorden veranderd.