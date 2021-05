De Indiase politie heeft een bezoek aan het kantoor van Twitter in India gebracht, nadat een tweet van de woordvoerder van een politieke partij als 'gemanipuleerde media' was gelabeld. Dat meldt onder meer BBC News dinsdag.

Het gaat om een tweet van de hindoenationalistische partij Bharatiya Janata (BPJ). De woordvoerder van de partij deelde een document met vermeende plannen van de oppositie. In het document staat hoe de oppositie de inspanningen van de BPJ op het gebied van de coronacrisis wil dwarsbomen. Volgens de oppositie en de Indiase factcheckorganisatie Alt News is het gedeelde document nep.

Twitter markeerde de berichtgeving als 'gemanipuleerde media'. Nadat de politie hierover klachten had ontvangen, gingen agenten bij Twitter langs om verhaal te halen. De politie noemt het bezoek in een verklaring "onderdeel van een routineprocedure". Twitter is in de media niet op het bezoek ingegaan.

India staat op gespannen voet met Twitter. Vorige maand droeg de Indiase overheid het bedrijf op tientallen berichten met kritiek op het coronabeleid van de regering te verwijderen. Twitter zag zich genoodzaakt de betreffende tweets in India onzichtbaar te maken. In andere landen zijn ze nog wel te zien.

Ook riep de Indiase regering socialemediaplatforms afgelopen week op berichten over de Indiase variant van het coronavirus te verwijderen. Volgens de regering is er in India helemaal geen gemuteerde variant van het virus ontstaan.