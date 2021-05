De Android-versie van audiochatapp Clubhouse is inmiddels meer dan één miljoen keer gedownload, blijkt uit gegevens van de Google Play Store.

Clubhouse voor Android kwam op dinsdag 11 mei eerst uit in Japan, Brazilië en Rusland. Drie dagen later volgden India en Nigeria. Sinds afgelopen dinsdag is de app ook beschikbaar in Nederland. Inmiddels is het platform al enkele dagen wereldwijd te downloaden.

Van Clubhouse bestond al langer een iOS-versie. Nieuwe Android-gebruikers moeten voor de app uitgenodigd worden door mensen die al lid zijn, net als bij de iOS-versie.

Uit cijfers van marktanalysebedrijf Sensor Tower bleek begin ze maand nog dat het aantal downloads van Clubhouse flink terugloopt. Wel keren gebruikers regelmatig terug naar de app.