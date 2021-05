Het bekende internetfilmpje Charlie bit my finger - again! is geveild voor 760.000 dollar (ruim 622.000 euro). De video zal binnenkort van YouTube worden verwijderd.

In het YouTube-filmpje van 56 seconden wordt een kind door zijn jongere broer Charlie in zijn vinger gebeten. Charlie bit my finger - again! is een van de bekendste internetfilmpjes. De video stamt uit 2007, twee jaar nadat YouTube werd opgericht.

Sindsdien werd de video honderden miljoenen keren bekeken. 2,3 miljoen YouTube-gebruikers gaven het filmpje een duimpje omhoog en 271.000 anderen vonden de video niet leuk.

De video werd door hoofdrolspelers Harry en Charlie, die inmiddels zeventien en vijftien jaar oud zijn, als non-fungible token (NFT) geveild. De koper heeft het filmpje nu als een uniek stukje code in eigendom. Dat heeft tot gevolg dat de video binnenkort van YouTube verdwijnt.