De Chinese Cyberspace Administratie (CCA) beschuldigt 105 apps, websites en socialmediaplatforms van het buitensporig verzamelen en gebruiken van persoonlijke data, schreef South China Morning Post vrijdag. Onder andere TikTok en LinkedIn zijn hiervan door de internetautoriteit beschuldigd.

De CCA was naar aanleiding van klachten over de apps en socialmediaplatforms een onderzoek gestart. Daaruit concludeerde de waakhond dat 105 platforms verschillende regels hebben overtreden, laat de CCA via berichtplatform WeChat weten. De apps zouden "persoonlijke informatie hebben verkregen door middel van illegale toegang en buitensporige verzameling." Hoe de apps dit volgens de autoriteit hebben gedaan is niet duidelijk.

Socialemediaplatforms LinkedIn en zoekmachine Bing van Microsoft worden in de lijst genoemd. Ook apps van Chinese bodem, zoals videoapps TikTok en Kuaishou, moeten van de CCA hun dataverzameling verminderen. De aangesproken apps en websites krijgen vijftien dagen de tijd om dit voor elkaar te krijgen. Het is onbekend wat er gebeurt als de bedrijven achter de apps hier geen gehoor aan geven.