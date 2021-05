De verhoren in de rechtszaak tussen Apple en Epic Games zit erop. Gedurende drie weken zijn beiden bedrijven verhoord in de rechtszaal. Nu zijn ze in afwachting van de uitspraak. Als opfrisser zetten we de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de verhoren op een rij.

Hoe is de rechtszaak ook alweer tot stand gekomen? In augustus 2020 werd Fortnite, het populaire schietspel van Epic Games, verwijderd uit Apples digitale winkel. De ontwikkelaar had aan de iOS-versie een eigen betalingssysteem toegevoegd om de commissie van Apple te omzeilen.

De commissie bedraagt 30 procent van de inkomsten via de AppStore en Epic Games vindt dit percentage te hoog. Na de verwijdering van Fortnite werd Apple door Epic Games beschuldigd van machtsmisbruik. Dezelfde dag spande de spelontwikkelaar een rechtszaak aan.

Epic Games: 'Apple heeft totale controle en misbruikt marktpositie"

Op de eerste dag van de rechtszaak haalde Epic Games hard uit naar Apple en zijn commissie voor de AppStore. De advocaat van Epic Games stelde dat Apple als enige doel heeft om geld afhandig te maken van ontwikkelaars, die anders geen toegang zouden hebben tot een miljard gebruikers.

Apple weersprak de claim en zei de commissie nodig te hebben om veiligheid en kwaliteit in de digitale winkel te garanderen. Zonder de commissie zouden gebruikers hun gevoelige betaalgegevens moeten toevertrouwen aan derden, stelt het techbedrijf.

Apple zou ruim 82 miljoen euro hebben verdiend aan Fortnite

In de derde week van de rechtszaak beweerde Apple-medewerker Michael Schmid dat de techfabrikant ruim 82 miljoen euro heeft verdiend aan Fortnite. Het bedrag is een ruwe schatting.

Schmid, die een leidende functie heeft bij de ontwikkel- en gamedivisie van de App Store, wilde geen exact bedrag noemen en wilde ook niet zeggen of de inkomsten meer dan 200 miljoen dollar (ruim 164 miljoen euro) bedroegen, omdat het volgens hem "ongepast" zou zijn om die informatie te delen.

Volgens Schmid heeft Apple ook ruim 820.000 euro uitgegeven aan marketing rond het schietspel gedurende de laatste elf maanden dat het in de AppStore stond. De advocaat van Epic zette die 1 miljoen dollar af tegen de zeker 100 miljoen dollar aan inkomsten. Hij bestempelde dit als een goede deal.

Apple blijft bij standpunt dat de 30 procent commissie nodig is

Op de laatste dag van het verhoor houdt Apple-topman Tim Cook stug vol dat de commissie nodig is om de AppStore werkende en veilig te houden. "Alleen degenen die veel profiteren, dragen 30 procent af." Volgens Cook is er genoeg concurrentie op het gebied van appwinkels. Zo verlaagde Google zijn commissie voor veel ontwikkelaars naar 15 procent, nadat Apple hetzelfde had gedaan.

De rechter ging daar niet helemaal in mee. "Ik begrijp dat Google zijn prijzen mogelijk om die reden verlaagde, maar jullie eigen besluit hing daar aanvankelijk niet van af."

Ook vroeg de rechter waarom banken en transacties zijn vrijgesteld van de commissie, terwijl spelontwikkelaars dat niet zijn. Volgens Cook is het verschil dat Apple alleen commissie vraagt over de verkoop van digitale goederen. De rechter wees het techbedrijf erop dat Apple die regel echter zelf had bepaald.

Vanwege de omvang van de zaak kan dat enkele weken tot enkele maanden duren. Het vroegste moment dat de uitspraak gedaan kan worden is eind mei.