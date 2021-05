De Apple HomePod en HomePod Mini gaan audio zonder kwaliteitsverlies (lossless audio) ondersteunen, zo schrijft Apple.

De mogelijkheid om naar muziek van hoge kwaliteit te luisteren wordt via een software-update voor de apparaten uitgerold. Het is nog niet bekend wanneer lossless audio precies beschikbaar komt voor de HomePods. Wel heeft Apple gemeld dat de slimme speakers lossless audio van zowel standaard kwaliteit (16 bit) als hoge kwaliteit (24 bit) kunnen downloaden en afspelen.

De functie komt ook beschikbaar voor Apple TV, al is het nog niet bekend wanneer. Na de update kunnen echter alleen 16 bitaudiobestanden worden afgespeeld vanaf de mediaspeler.

Apple heeft op 17 mei onthuld dat lossless audio voor Apple Music in juni wordt uitgerold. Om het hoogwaardige geluid te kunnen horen, moet de nieuwste versie van Apple Music gedownload worden. Abonnees bepalen vervolgens zelf de kwaliteit via de instellingen. Apple doet dat niet automatisch, omdat muziek van hogere kwaliteit grotere bestanden gebruikt, wat meer mobiel dataverbruik kost.

De functie wordt automatisch aangezet voor mensen die via AirPods, Beats-koptelefoons of een iPhone, iPad of Mac luisteren.