Een bemand ruimtevaartuig van Virgin Galactic is veilig geland na een testvlucht, heeft de ruimtevaartmaatschappij zaterdag via Twitter gemeld. Het doel van de testvlucht was het testen van het raketsysteem, dat nog in de ontwikkelingsfase zit.

Het toestel, de VSS Unity, werd bemand door twee piloten die al eerder naar de ruimte waren gevlogen. Unity heeft plaats voor twee piloten en zes passagiers.

Het ruimtevaartuig werd eerst door een speciaal vliegtuig naar een hoogte van ruim 13 kilometer gebracht. Daarna kon Unity op eigen kracht op 89,2 kilometer hoogte vliegen, voordat het terugkeerde naar een landingsbaan in de Amerikaanse staat New Mexico.

Virgin Galactic-topman Michael Colglazier noemt de testvlucht "een groot succes", meldt CNBC. Het bedrijf heeft nog ongeveer drie vluchten te gaan voordat de ontwikkeling van het raketsysteem kan worden afgerond. De resultaten van de vlucht worden ingediend bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Als Virgin Galactic aan alle eisen voldoet, mag het bedrijf met regelmaat ruimtevluchten uitvoeren.

Dit is de derde testvlucht die de ruimtevaartmaatschappij heeft uitgevoerd. De vorige twee vluchten vonden plaats in de Mojavewoestijn in de Amerikaanse staat Californië, waar het ontwikkelingscentrum van Virgin Galactic staat.