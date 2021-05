De Chinese Marsrover Zhurong heeft contact gemaakt met de grond op Mars, nadat hij met succes van de lander is gereden. Dat heeft de China National Space Administration (CNSA) zaterdag bekendgemaakt. Zaterdagnacht om 04:40 uur Nederlandse tijd raakte de Marsrover de grond van de rode planeet.

Het ruimtevoertuig landde een week geleden al op Mars, maar stond sindsdien op een lander, waar hij nog vanaf moest rijden. Dat deed hij via twee rails die aan de lander vastzitten. In de tussentijd werden er tests uitgevoerd om te bepalen of de Marsrover in goede staat verkeert.

Zhurong begint nu aan zijn onderzoeken op Mars. Hij is voorzien van verschillende instrumenten waarmee hij onderzoek zal doen naar topografie, de bodem en de atmosfeer van Mars. Ook gaat het wagentje op zoek naar mogelijke sporen van leven op de planeet. De rover bevindt zich in het gebied Utopia Planitia, waar zich mogelijk ooit een oceaan bevond.

De Chinese ruimtevaartorganisatie gaat er vanuit dat de rover ongeveer negentig dagen werk zal kunnen doen. Gedurende die tijd stuurt hij zijn bevindingen terug naar aarde.

Enkele dagen geleden stuurde Zhurong zijn eerste foto's vanaf Mars naar de aarde. Daarop zijn de voor- en achterkant van het toestel te zien.

China heeft grote ruimteplannen voor de komende jaren. Het land wil onder meer mensen op de maan gaan zetten. In 2019 landde het land als eerste een ruimtevoertuig op de nog weinig onderzochte verre zijde van de maan. In december bracht het land voor het eerst sinds de jaren '70 maanstenen terug naar de aarde.