Apple zou "de inkomsten via zijn App Store verliezen" als het bedrijf mensen via een andere weg in-appaankopen laat doen, heeft Apple-directeur Tim Cook op de laatste dag van het verhoor in de rechtszaak tegen Epic Games betoogd, schrijft onder meer The Verge. Epic beschuldigt Apple er in die zaak van een monopoliepositie te handhaven en zijn macht te misbruiken.

Apple heeft vaker gezegd dat het veel werk en geld kost om zijn appwinkel te onderhouden. Volgens het bedrijf proberen bedrijven als Epic gratis mee te liften op het succes van de App Store.

"We moeten zelf ook iets aan onze App Store verdienen", zei Cook. "We hebben 150.000 API's die we hebben gemaakt en moeten onderhouden, verschillende ontwikkelaarstools en een klantenservice om al die transacties af te ronden."

De rechter was niet direct overtuigd. Ze vroeg Cook waarom Apple wel 30 procent commissie vroeg aan gameontwikkelaars, maar niet aan banken bij transacties. Volgens Cook is het verschil dat Apple alleen commissie vraagt over de verkoop van digitale goederen. De rechter zei echter dat Apple die regel zelf had bepaald.

"Ik snap dat Apple de ontwikkelaars bij de gebruikers brengt", voegde ze toe. "Maar na die eerste interactie zijn het de ontwikkelaars die hun klanten bij de games houden. Apple profiteert daar gewoon van, lijkt mij."

Cook: 'Er is genoeg concurrentie'

Cook betoogde dat de meeste ontwikkelaars 15 procent commissie betalen. "Alleen degene die veel profiteren, dragen 30 procent af." Volgens Cook is er ook op dat gebied genoeg concurrentie. Zo verlaagde Google zijn commissie voor veel ontwikkelaars naar 15 procent, nadat Apple dat deed.

De rechter ging daar niet helemaal in mee. "Ik begrijp dat Google zijn prijzen mogelijk om die reden verlaagde, maar jullie eigen besluit hing daar aanvankelijk niet vanaf."

De drie weken aan verhoren in de zaak tussen Apple en Epic Games zitten er bijna op. Het kan nog weken of maanden duren voordat de rechter uitspraak doet in de zaak.

Ontwikkelaars vinden dat Apple te veel macht heeft

De zaak begon toen Epic vorig jaar besloot een eigen betalingssysteem in zijn spel Fortnite te bouwen. Dat was tegen de regels van Apple, waarna Apple besloot het spel uit de appwinkel te halen. Vervolgens startte Epic een rechtszaak.

Overigens is Epic niet de enige met kritiek op de App Store. Toezichthouders van verschillende landen onderzoeken de zaak. De Europese Commissie besloot recent dat Apple zijn eigen muziekdienst Apple Music voortrok ten opzichte van alternatieve diensten zoals Spotify.