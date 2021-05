Mensen die een Apple Watch bezitten, kunnen binnenkort naar Spotify luisteren zonder dat zij daarvoor ook een iPhone bij zich moeten dragen. De nieuwe functie komt alleen beschikbaar voor betalende gebruikers, meldt de muziekdienst vrijdag.

De mogelijkheid om offline naar muziek te luisteren vanaf de Apple Watch was al jarenlang een wens van veel Spotify-gebruikers. Tot nu toe was dat niet mogelijk: om via Spotify naar muziek te kunnen luisteren, moest dit worden afgespeeld via een iPhone. Wel waren er al knoppen voor het pauzeren en doorspoelen via het standaard bedieningspaneel van de Apple Watch.

Apples eigen app Apple Music had wel al een aantal jaar de mogelijkheid om muziek op de Apple Watch te zetten.

Spotify voegt nu net als Apple Music de mogelijkheid toe om afspeellijsten, albums en podcasts naar de Apple Watch te downloaden en vervolgens offline af te spelen. Door de update hoeven de horlogedragers niet langer een iPhone bij zich te dragen om naar muziek via Spotify te luisteren. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn tijdens het sporten.

Spotify meldt dat de mogelijkheid vanaf vrijdag wordt uitgerold. Het kan per betalende gebruiker verschillen wanneer de nieuwe functie beschikbaar is.