Tussen de locaties van het Isala-ziekenhuis in Meppel en Zwolle hebben donderdag meerdere medische dronevluchten plaatsgevonden. Eerder werden al kleinere testvluchten uitgevoerd, maar nu legde de drone bijna de volledige afstand af, meldt het ziekenhuis vrijdag.

De medische drone kan in de toekomst worden gebruikt om bijvoorbeeld bloed, medicijnen en monsters snel op de bestemming te krijgen. "Vervoer per drone is in spoedsituaties een perfecte oplossing", schrijft het ziekenhuis. Donderdag droeg het vliegende apparaat echter nog niets bij zich.

De drone steeg op in een weiland vlak bij het ziekenhuis in Meppel en landde 16 kilometer verderop in een weiland bij Zwolle. De bedoeling is dat het apparaat in de toekomst rechtstreeks tussen de twee locaties van het ziekenhuis gaat vliegen.

De vliegoperatie wordt uitgevoerd door de ANWB, die voor deze vluchten een ontheffing van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft verkregen.

De snelheid van dronetransport moet de zorg en service naar de patiënt verbeteren. De komende jaren wordt verder onderzocht hoe er veilig en betrouwbaar gevlogen kan worden.