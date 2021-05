YouTube heeft in het eerste kwartaal van dit jaar wereldwijd ruim 9,5 miljoen video's verwijderd. Dat zijn er zo'n 200.000 meer dan in het vorige kwartaal, meldt het bedrijf vrijdag.

Ongeveer 95 procent van de video's die van het platform werden verwijderd omdat ze niet aan de richtlijnen voldeden, werd automatisch gedetecteerd. Twee derde werd verwijderd voordat meer dan tien mensen de video's hadden bekeken. Volgens YouTube voldoen op elke tienduizend weergaven zo'n zestien tot achttien weergaven niet aan de richtlijnen.

In het eerste kwartaal zijn ook ruim 2,2 miljoen accounts verwijderd. Dit gebeurt wanneer een persoon of organisatie binnen negentig dagen drie waarschuwingen krijgt, als er sprake is van een ernstige overtreding (bijvoorbeeld bij bedreiging) of wanneer het om een spamaccount gaat.

Volgens YouTube waren 85 procent van de verwijderde kanalen spamaccounts. Daarnaast werd 6,1 procent verwijderd wegens naaktheid of seksuele content en 3,8 procent wegens intimidatie of cyberpesten. Andere redenen waarom accounts werden verwijderd zijn onder meer belediging of promotie van geweld.

In totaal werden ook ruim één miljard reacties verwijderd. In 99,4 procent van de gevallen gebeurde dat automatisch.