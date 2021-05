Huawei levert geen apparatuur voor de kritieke onderdelen van Nederlandse 5G-telecomnetwerken, zegt het Chinese bedrijf tegen Het Financieele Dagblad (FD). Onder geheime diensten in het Westen heerst al jaren bezorgdheid over mogelijke Chinese overheidsspionage via Huawei-apparatuur, hoewel het bedrijf dat ontkent.

"Wij leveren in Nederland geen 5G-kernapparatuur", zegt een Huawei-woordvoerder tegen het FD. Dat betekent dat KPN, Vodafone en T-Mobile apparatuur van andere bedrijven gebruiken voor de kerndelen in hun 5G-telecomnetwerken. Dat zijn de plekken in de netwerken waar data bij elkaar komen en doorgestuurd worden naar de ontvangers.

Het FD schrijft dat de consequenties voor T-Mobile het grootst lijken. Hoewel het bedrijf met acht verschillende leveranciers werkt, is het grootste deel van het netwerk opgebouwd met apparatuur van Huawei.

Het is niet bekend welke onderdelen van de providers al zijn vervangen en wat daarvan de kosten zijn. KPN had al eerder gezegd de Huawei-apparatuur te vervangen door alternatieven van het Zweedse Ericsson. Vodafone gebruikte al weinig technologie van Huawei.

Het ministerie van Economische Zaken heeft providers de eisen voor het 5G-netwerk overgedragen. Wat die precieze eisen zijn is overigens niet duidelijk: de beschikking is tot staatsgeheim verklaard.

Huawei wordt in Nederland niet helemaal uit de netwerken geweerd. Het bedrijf levert nog wel antennes.