De CoronaMelder en zijn Europese alternatieven worden in ongeveer 4 procent van de coronagevallen ingezet om anderen van de besmetting op de hoogte te brengen, blijkt uit onderzoek van vier Europese media onder leiding van het Nederlandse onderzoekscollectief The Investigative Desk.

In Europa gebruikten tot nu toe ruim een miljoen mensen de corona-apps om anderen te waarschuwen, terwijl 25 miljoen mensen met het coronavirus besmet raakten, zo concluderen journalisten van Die Zeit (Duitsland), VRT NWS (België), Le Monde (Frankrijk) en The Investigative Desk (Nederland).

Met de corona-apps worden via bluetoothsignalen ontmoetingen geregistreerd, om andere mensen anoniem te kunnen waarschuwen als er contact is geweest met een besmette persoon.

Uit het onderzoek blijkt dat in Denemarken de meeste notificaties zijn verstuurd. Ruim een kwart van de mensen die daar besmet raakten, gebruikten een corona-app om anderen te waarschuwen. In landen als Portugal, Italië, Polen en Kroatië ligt het percentage onder de 1.

Tussen 1 december en half mei gaven meer dan 125.000 Nederlanders een besmetting door via de CoronaMelder-app. In totaal ruim een miljoen Nederlanders raakten in dat tijdsbestek besmet. The Investigative Desk rapporteert dat die meldingen tot 160.000 aangevraagde coronatests leidden, waarvan er bijna 11.000 positief bleken. Van die 11.000 mensen hadden er 3.800 geen symptomen.

Het gebruik van deze apps zal de komende tijd naar verwachting meer opleveren, als de lockdowns worden opgeheven. Wetenschappers lieten NU.nl eerder weten dat de CoronaMelder zijn meerwaarde pas echt kan laten zien als de samenleving weer deels opengaat. In de lockdown ontmoeten mensen immers minder anderen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft altijd gezegd dat de CoronaMelder een toevoeging is op het reguliere bron- en contactonderzoek.