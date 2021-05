Snap heeft een nieuwe versie van zijn Spectacles-bril getoond. Dit keer maakt de gadget gebruik van augemented reality, waarmee een virtuele laag over de werkelijkheid kan worden gelegd door beelden op de brilglazen te projecteren.

De nieuwe Spectacles van Snap ziet eruit als een hoekige zonnebril met stevige poten. Het apparaat heeft twee camera's, vier microfoons, een touchpad en knoppen voor de bediening. Ook kunnen gebruikers spraakopdrachten geven door 'Hey Snapchat' te zeggen. De accu gaat ongeveer een half uur mee en de bril weegt 134 gram.

De bril is op ontwikkelaars gericht en daarom voorlopig niet te koop voor consumenten. In een video is te zien dat de bril beelden in een klein vierkant venstertje op de brilglazen projecteert. Het is dus niet zo dat het hele glas functioneert als extra scherm.

Snap-directeur Evan Spiegel zei dat de bril "digitale objecten op een realistische manier in de fysieke werelden kan plaatsen". In een video was bijvoorbeeld te zien dat via de bril naar virtuele kunst kon worden gekeken, die in de echte wereld was neergezet.

De bril werkt samen met Lens Studio, het programma voor ontwikkelaars waarmee ze augmentedrealitylenzen kunnen ontwikkelen. Snapchat biedt dit soort toepassingen al langer in zijn mobiele app.