Voor het eerst sinds 2017 is het voor Twitter-gebruikers weer mogelijk om een verificatievinkje aan te vragen. Met zo'n vinkje kunnen mensen de echtheid van hun account bevestigen. Volgens Twitter kan elke gebruiker er in de komende weken een aanvragen, al komt niet iedereen in aanmerking.

Twitter stopte in het najaar van 2017 met het verificatieproces, nadat het bedrijf een vinkje toekende aan iemand die zich racistisch had uitgelaten over een vrouw die overleed bij protesten in de Amerikaanse stad Charlotteville. Het vinkje werd gezien als Twitters goedkeuring voor het standpunt van de gebruiker. Twitter stopte er daarna mee om zijn beleid aan te passen, omdat het vinkje verkeerd opgevat kon worden.

Het bedrijf zegt de afgelopen tijd aan nieuwe regels te hebben gewerkt en maakt de verificatievinkjes nu weer beschikbaar voor aanvragen. Ook zegt Twitter te zijn begonnen met het verwijderen van vinkjes bij accounts die niet langer aan bijgewerkte criteria voldoen, zoals bij profielen die niet meer actief zijn of onvolledig zijn.

"De blauwe badge is een van de manieren waarop we mensen helpen de authenticiteit van accounts met een groot publiek belang te onderscheiden", schrijft Twitter. "Het geeft mensen op Twitter meer context over met wie ze een gesprek voeren en om te bepalen of het een betrouwbaar account is, wat volgens ons onderzoek leidt tot gezondere en beter geïnformeerde gesprekken."

Verificatie moet voldoen aan meerdere punten

Niet iedereen kan een geverifieerd account krijgen. Volgens Twitter komen overheden, bedrijven, organisaties, journalisten en mensen in aanmerking die actief zijn in de entertainment-, sport- en gamingsector. Ook andere invloedrijke personen kunnen worden geverifieerd.

Twitter zegt dat profielen volledig moeten zijn. Zo moeten accounts een profielnaam, afbeelding en een bevestigd mailadres en telefoonnummer hebben. Ook moet het account het afgelopen half jaar actief zijn geweest en zich aan de Twitter-regels hebben gehouden. Mensen kunnen een vinkje aanvragen via de accountinstellingen van de app.