Google wil zijn producten ook in fysieke winkels gaan verkopen. De eerste winkel moet komende zomer de deuren openen in New York, schrijft de techgigant donderdag in een blog.

Google wil onder meer Pixel-telefoons, slimme thermostaten, deurbellen van Nest, computers en Fitbit-fitnesstrackers in de winkel gaan verkopen. Daarnaast kunnen er bestellingen worden opgehaald en producten ter reparatie worden gebracht. Ook wil Google technische ondersteuning voor zijn producten aanbieden in de winkel.

Het techbedrijf hint op dat het bedrijf in de toekomst mogelijk meer fysieke winkels wil openen. "We kijken ernaar uit om onze klanten te ontmoeten en hun feedback over de winkel te horen, zodat we de mogelijkheden van fysieke winkelruimtes kunnen blijven onderzoeken."

Google volgt met de eigen winkel het voorbeeld van Apple dat wereldwijd honderden eigen winkels heeft. Ook Microsoft had een aantal jaar eigen winkels, maar dat bedrijf besloot daar weer afscheid van te nemen. Nu heeft Microsoft nog vier zogeheten 'experience centers' in Londen, New York, Sydney en thuisstad Redmond bij Seattle.