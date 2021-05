Een satirische meme over de Armeense genocide is toch toegestaan op Facebook. Dat heeft de toezichtsraad van het platform, de Oversight Board, donderdag bepaald.

De afbeelding werd eerder verwijderd door Facebook, waarna de persoon die de foto plaatste dit aanvocht. Het bericht moet weer worden teruggeplaatst, oordeelt de toezichtsraad nu.

Een meme is een afbeelding met tekst die grappig bedoeld is en vaak herhaald wordt. Op de betreffende foto is een man te zien die moet kiezen tussen twee knoppen, het gezicht van de man is vervangen door de Turkse vlag. De ene keuze is "Ontken de Armeense genocide" en de andere is "De Armenen waren terroristen die het verdienden".

In de Eerste Wereldoorlog is vanaf 1915 een jarenlange poging gedaan de Armeense bevolking compleet uit te roeien. Turkije ontkent dat er sprake is van genocide.

Facebook verwijderde de afbeelding omdat het te grof zou zijn en zou aanzetten tot haat en discriminatie. De Oversight Board oordeelde dat de persoon die de afbeelding plaatste juist aandacht vroeg voor het probleem en dat er geen Armenen werden gediscrimineerd. "Het maakt geen slachtoffers belachelijk, maar er wordt de spot gedreven met de ontkenning van de genocide."

De raad heeft ook een paar aanbevelingen gedaan om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Zo moet er een uitzondering komen voor satire en moet het voor gebruikers duidelijk zijn om welke reden hun bericht offline is gehaald. Ook moeten gebruikers de gelegenheid krijgen om te laten weten waarom hun bericht een uitzondering vormt op de regels.